Великолукский ансамбль «Феникс» стал лауреатом конкурса в Белоруссии

12:22, 07 марта 2023, ПАИ

Хореографический ансамбль «Феникс» стал лауреатом конкурса современного танца в Белоруссии, сообщает портал Luki-News.

14-й Республиканский конкурс «RED CAT-MART FEST 2023» прошёл в городе Гомеле. В мероприятии приняли участие более 30 творческих коллективов.

Единственными представителями из России на конкурсе стали участники великолукского образцового художественного коллектива - хореографического ансамбля «Феникс».

Как рассказала руководитель коллектива Софья Чистова, «Феникс» представил на конкурсе три номера современной хореографии. Ансамбль получил дипломы лауреата II степени за номера Person, «Отражение Пикассо» и «Тропы». Коллектив также получил диплом за самый яркий номер.

«Жюри оценило выступления по достоинству, а также отметило классных и стильных ребят. Мы понимали, что едем на серьезный конкурс, поэтому мы довольны своим результатом!» - отметила Софья Чистова.

По её словам, к конкурсу коллектив начал готовиться сразу после отчетного концерта, который состоялся 17 февраля в ДК имени Ленина. Софья Чистова подчеркнула, что на подобные конкурсы представляют самые отработанные номера.

«Я всегда волнуюсь и переживаю перед выходом на сцену, так как помимо того, что я руководитель, я ещё и сама танцую» - добавила руководитель коллектива.

Отметим, что хореографический ансамбль «Феникс» под руководством Софьи Чистовой является победителем различных творческих конкурсов и фестивалей. Помимо этого, коллектив стал лауреатом I степени муниципальной премии «Успех-2022».