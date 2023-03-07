В Псковской области растёт показатель по вводу жилья

13:14, 07 марта 2023, ПАИ

В Псковской области на протяжении последних лет отмечается стабильный рост показателя по вводу жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2020 году ввод жилья составил 272,6 тыс. кв. метров, в 2021 году — 314,4 тыс. кв. метров, в 2022 году — 339,6 тыс. кв. метров. Растет и процентное соотношение к установленному показателю: от 109% в 2021-м до 127,7% в 2022 году.

Установленный показатель ввода жилья на 2023 год составляет 286 тыс. кв. метров. Ввод жилья за январь — февраль (по оперативным данным) составил 41,3 тыс. кв. метров, или 14,5% от установленного показателя. В настоящее время в Псковской области действует 57 разрешений на строительство 63 многоквартирных домов площадью порядка 316,5 тыс. кв. метров.

Ситуация в регионе соответствует общему положению дел в стране. За последние годы в России наметилась устойчивая тенденция роста площади в выдаваемых разрешениях на строительство жилья. Так, в 2022 году этот показатель превысил на 22% уровень 2021 года, а в сравнении с 2020 годом это значение выросло почти в два раза.

За январь 2023 года в России было выдано 345 новых разрешений на строительство 2,3 млн кв. метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился. Также за январь 2023 года в России было введено 12,2 млн кв. метров жилья, что на 18% больше за аналогичный период прошлого года. Из них 5,9 млн кв. метров — это жилье в МКД, а 6,3 млн кв. метров построено в рамках индивидуального жилищного строительства.

Минстрой России совместно с субъектами РФ ведет системную работу, направленную не только на достижение плановых показателей федерального проекта «Жилье», но и на формирование задела на будущие периоды и обеспечение прироста квадратных метров введенного жилья.