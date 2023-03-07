Режим работы Псковской городской поликлиники изменится 8 марта

16:40, 07 марта 2023, ПАИ

Режим работы Псковской городской поликлиники изменится 8 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

Поликлиника № 1 на улице Кузнецкой, 19, поликлиника № 2 на Коммунальной, 23 и поликлиника № 3 на Индустриальной, 8 будут работать по графику праздничного дежурства - с 9:00 до 14:00.



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова







В этот день будет принимать терапевт, медики будут обслуживать вызовы и вакцинировать против COVID-19 и гриппа.