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Общество

Руководительниц организаций поздравил глава Дедовичского района

Фото газеты «Коммуна»

Сегодня, в преддверии Международного женского дня, глава района Геннадий Афанасьев и председатель районного Совета ветеранов Борис Соболевский поздравили руководительниц предприятий, учреждений, организаций Дедовичского района с праздником и преподнесли им в подарок цветы. Об этом сообщает газета «Коммуна».

«Есть повод сказать спасибо и выразить вам своё уважение за решение нелёгких задач. Мы порой не замечаем, не думаем о том, какой груз забот и хлопот ежедневно ложится на ваши плечи: помимо работы, вы уделяете внимание семье, содержите дом в образцовом порядке, заботитесь о мужьях, детях, внуках. Мы вас ценим, хотя об этом редко говорим», — сказал Геннадий Афанасьев.

Борис Соболевский присоединился к поздравлению главы района и продолжил речь: «Милые женщины, нам без вас очень тяжело. Спасибо за то, что вы есть. Будьте здоровы, всегда прекрасны и обворожительны, всех благ вам!»

Поздравление женщин в канун весеннего праздника в администрации района стало доброй традицией, уточняет коллектив редакции. 

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