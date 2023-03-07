194 пожара зарегистрировано за 2 месяца в Псковской области

23:35, 07 марта 2023, ПАИ

За два месяца 2023 года на территории Псковской области зарегистрировано 194 пожара, которыми нанесён материальный ущерб в размере 5 млн 478 тыс. рублей. При пожарах погибло девять человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 10 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явилялись неосторожное обращение с огнём (56 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (70 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (42 случая), поджоги (7 случаев), на транспорте (14 случаев), иные (5 случаев).

В городах и райцентрах области зарегистрирован 91 пожар, причинен материальный ущерб в размере 2 млн 680 тыс. рублей. Погибли четыре человека, при этом гибели людей в нетрезвом виде не зарегистрировано.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 103 пожара, материальный ущерб от которых составил 2 млн 797 тыс. рублей. При пожарах погибло пять человек, при этом гибели людей в нетрезвом виде не зарегистрировано.

За два месяца 2023 года в жилом секторе зарегистрировано 136 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 2 млн 953 тыс. рублей. При пожарах в жилом секторе погибло девять человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явилялись неосторожное обращение с огнём (25 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (63 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (39 случаев), поджоги (6 случаев), иные (3 случая).

За январь 2023 года на территории Псковской области пожарами уничтожено 28 строений, 16,33 кв. м площадей, пять единиц автотранспорта.

При пожарах спасено шесть человек, материальные ценности на сумму 3 млн 549 тыс. рублей, 135 строений, два автотранспорта. Среди погибших людей — три человека пенсионного возраста, пять лиц без определённого рода деятельности и один инвалид.