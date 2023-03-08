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Общество

В Псковской области женщины оказались активнее мужчин в поиске работы

Больше половины резюме в Псковской области (56 % от всего объёма) принадлежит женщинам. Кроме того, каждая третья соискательница претендует на зарплату не менее 50 тысяч рублей, выяснили аналитики hh.ru

В топ-3 профессий, наиболее востребованных среди жительниц, вошли администратор, менеджер по работе с клиентами и продавец-консультант.

За последние два месяца местные соискатели разместили или обновили более 10 500 резюме. Из них 56 % резюме принадлежат женщинам. Чаще других работу искали жительницы в возрасте от 18 до 30 лет (28 % резюме от всего объёма в области) и 30-40 лет (26 %). Меньше всего резюме разместили женщины предпенсионного возраста – более 50 лет (лишь 6 %).

Самыми популярными у соискательниц стали должности менеджера по работе с клиентами (11 %), администратора (10 %) и продавца-консультанта (10 %). При этом женщины Псковской области также интересуются такими профессии, как тестировщик, курьер, инженер ПТО, программист, диспетчер, дата-саентист, геолог, полицейский, охранник, разнорабочий, маляр, машинист, метролог, маляр, бортпроводник, оператор станков, прораб, слесарь и другие. На данные профессии приходится порядка 10 % резюме от местных соискательниц. 

Больше трети местных кандидаток имеют высшее образование (40 %), каждая четвёртая (25 %) имеет среднее специальное образование. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более шести лет (46 %). При этом молодые специалистки в Псковской области тоже активны – практически каждое третье резюме размещено соискательницами без опыта (29 %). Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (90 %).

Наиболее распространённые зарплатные ожидания среди жительниц Псковской области составили до 50 тысяч рублей – такую зарплату запрашивает каждая третья соискательница в регионе. На зарплату до 60 тысяч рублей претендует каждая десятая жительница области (8 % женщин). На зарплату до 85 тысяч рублей рассчитывают всего 3 % местных соискательниц.

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