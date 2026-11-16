27 метров зимней сказки: выбрана главная новогодняя ёлка России

18:40, 16 ноября 2026, ПАИ

Главную новогоднюю ель России, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, привезут из городского округа Клин Московской области. Об этом сообщили в управлении делами президента РФ.

Высота ели – 27 метров, диаметр ствола – 72 сантиметра. Форма кроны у неё густая, правильная, пирамидальная. Её возраст – 95 лет.

Отбор главного новогоднего дерева проходил в течение лета и осени. Комиссия обследовала в общей сложности 20 подходящих елей, преодолев порядка трёх тысяч километров. При выборе специалисты учитывали не только эстетические характеристики, но и состояние дерева, а также его способность выдерживать неблагоприятные погодные условия – мороз, ветер и резкие перепады температур. Спил ели запланирован на 7 декабря 2026 года.

Выбор ели в городском округе Клин имеет историческое значение. Главную новогоднюю ёлку страны уже выбирали здесь в 2010 году. Спустя 16 лет Клинская земля вновь становится местом, где найдена главная новогодняя ёлка страны.