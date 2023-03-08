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Экономика

Продажи смартфонов в России упали на 30%

В начале 2023 года рынок потребительского телекоммуникационного оборудования в России оказался значительно скромнее, чем год назад. Граждане выбирают более дешевые гаджеты, но даже в штуках покупают их меньше, чем ранее, пишет «Коммерсантъ».

В первые семь недель года было куплено на 11,4% меньше таких устройств, как смартфоны, гарнитуры, наушники, а в деньгах сокращение составило 30 процентов. В свою очередь бизнес-аналитик ГК «F+ tech—Марвел» Артур Махлаюк рассказал, что за восемь недель падение составило 12 процентов и 32,5 процента соответственно.

Отдельно рынок смартфонов в январе упал на 13% в единицах товара (до 2,3 миллиона) и на 43% в деньгах (до 50 миллиардов рублей). Наиболее резкое падение зафиксировано у Samsung и Apple, а вот такие китайские бренды, как Xiaomi и Realme, сумели нарастить продажи.

Крупнейшие ретейлеры подтверждают снижение спроса в годовом выражении, однако уверяют, что постепенно наметился тренд на восстановление. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что в штуках в январе и феврале снижение составляло 10%, хотя на минимуме в прошлом году показатель доходил до 30%.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что до уровня 2021 года российский рынок смартфонов вернется не раньше чем через два года. Восстановление объемов продаж не поможет из-за снижения среднего чека, поскольку покупатели экономят.

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