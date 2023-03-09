Три человека пострадали при взрыве газа в Чите

11:07, 09 марта 2023, ПАИ

При взрыве газа в городе Чите Забайкальского края пострадали три человека. Как пишет РИА ФАН со ссылкой на сообщение местных властей, среди них есть ребенок. В настоящий момент их везут в больницу для оказания помощи.

Сегодня в Чите произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадали четвертый и пятый этажи. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

На месте ЧП работают 35 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Из-под завалов удалось спасти восемь человек, в их числе девочка. Сотрудники МЧС ищут еще двух пострадавших.