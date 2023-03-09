Дети участвуют в плетении маскировочных сетей для участников СВО из Пскова

14:23, 09 марта 2023, ПАИ

Дети участвуют в плетении маскировочных сетей для участников СВО. Площадка организована в Тямшанском доме культуры в Псковском районе. Об этом сообщила один из организаторов волонтёров «Русская медведица» Ольга Минеева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Наш Тямшанский дом культуры пошёл навстречу, нам разрешили обустроить место для работы. Жены военнослужащих приезжают к нам плести эти сети и берут с собой детей. Детки плетут вместе с нами, потому что ничего сложного в этом нет», - сказала Ольга Минеева.

По ее словам, помогать приходят также и дети, которые занимаются в различных кружках на базе Дома культуры. Всего в работе задействовано около 10 человек, среди них как жители района, так и города Пскова.

«Мы оказываем помощь именно Второй отдельной гвардейской бригаде специального назначения, потому что наши мужья служат именно там. Конечно, у нас в Пскове много организаций, которые оказывают помощь десантникам, мы изначально тоже помогали им, но потом решили, что будем помогать именно нашему спецназу», - поделилась организатор волонтёров.

По ее словам, женщины регулярно получают обратную связь с передовой, военнослужащие записывают видео с обращениями. «Ребята недавно отправляли видео, как играют на гитаре, настроение у них хорошее, боевое. Они, конечно же, верят, что победа будет за нами», - подчеркнула Ольга Минеева.

Первая сеть, изготовленная псковичками и детьми, уже готова. «Если у нас получится, то в конце этой недели или на следующей мы поедем сами к ребятам и вместе с гуманитарной помощью и сетку свезем», - поделилась организатор волонтёров.

Ранее сообщалось, что маскировочные сети для участников СВО изготавливают в Псковском районе.