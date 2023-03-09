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Общество

Пограничное управление ФСБ приглашает псковичей на службу

Набор граждан на военную службу по контракту проводит Пограничное управление ФСБ России по Псковской области. Служба по контракту в пограничных органах гарантирует социальную защищённость, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, а также достойное денежное содержание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается физически развитым мужчинам в возрасте от 18 до 39 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего общего.

Военнослужащим предоставляются:

- денежное довольствие с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей;

- ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток, с увеличением на 15 суток за особые условия службы;

- бесплатное медицинское обеспечение;

- страхование жизни и здоровья;

- предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;

- обеспечение вещевым довольствием;

- предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;

- наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту необходимо обращаться по следующим адресам или номерам телефонов:

- Псков, улица Инженерная, дом 113; 8(8112)69-82-25, 69-82-28;

- Псковская область, Гдов, улица Ленинградская, дом 9; 8(81131)2-13-31;

- Псковская область, Печоры, улица Приозерная, дом 1; 8(81148) 2-42-62;

- Псковская область, Пыталовский район, деревн Шелино, дом 55. (81147) 2-17-74;

- Псковская область, Себеж, переулок Почтовый, дом 4Е, 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;

- Псковская область, Невель, улица Ленкоммуны, дом 28Б, 8(81151)2-14-62.

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