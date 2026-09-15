Уголовное дело экс-гендиректора ФК «Псков» повторно поступило в суд

16:33, 15 сентября 2026, ПАИ

В Псковский городской суд повторно поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба «Псков». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, экс-руководитель клуба, используя своё служебное положение, похитил 469 800 рублей у организации и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, ему вменяют хищение бюджетных средств за счёт злоупотребления доверием работников администрации на сумму 282 288 рублей.

Действия экс-директора клуба квалифицированы как присвоение или растрата, а также мошенничество. Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.