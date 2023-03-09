До -20 градусов ожидается в Псковской области ночью

12:39, 09 марта 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 10 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью будет преимущественно без осадков, местами туман. Днем пройдёт небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -20 до -15 градусов, днем – от -6 до -1 градуса.

Атмосферное давление будет ниже нормы.