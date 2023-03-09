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Экономика

Кабельно-проводниковую продукцию планируют производить под Псковом

Инвестиционный проект по производству кабельно-проводниковой продукции на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил наблюдательный совет ОЭЗ под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 9 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности подписано между руководством ОЭЗ «Моглино» и ООО «ИК-Металлс».

Согласно представленному проекту, компания-инвестор развернет на территории особой экономической зоны деятельность по производству высокотехнологичных обмоточных проводов в стекловолокнистой, бумажной, пленочной и комбинированной изоляции.

Запуск производства запланирован на весну 2024 года. Объем инвестирования составит 120 миллионов рублей, проинформировал директор компании Алексей Смирнов.

По словам инвестора, ожидается, что объем изготавливаемой продукции уже в первый год работы завода составит порядка 480 тонн, в 2025 году — вдвое больше, а с выходом на полную производственную мощность — свыше 1,4 тысячи тонн в год.

Среди основных потребителей продукции — предприятия по изготовлению масляных и сухих трансформаторов, а также электроприборов разных назначений, малые предприятия по ремонту трансформаторов и электродвигателей, мелкие торговые фирмы по продаже кабельно-проводниковой продукции.

По итогам обсуждения глава региона Михаил Ведерников пожелал руководству «ИК-Металлс» успешной защиты своего бизнес-проекта на экспертном совете. К заседанию Михаил Ведерников рекомендовал инвестору подготовить детальную информацию о конкурентных преимуществах продукции компании и анализ рынка сбыта.

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