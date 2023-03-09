Жёсткая диета и новый гардероб: псковские випы готовятся встречать весну

16:55, 09 марта 2023, ПАИ

Пока календарная весна, как лучшая подруга, традиционно опаздывает, спикеры медиацентра Псковского агентства информации раскрыли свои секреты, как они преображаются к этой поре года, и поделились весенними эмоциями. Для них весна это...

Руководитель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

– Для меня первым признаком наступления весны является активизация работы: начинается много фестивалей, всевозможных уличных мероприятий... А когда погружаешься с головой в любимое дело, уже не особенно задумываешься о том, что надо сидеть на диетах, чтобы к лету быть готовым выйти на пляж. Подготовка только моральная. Понимаешь, что будет тяжело.

На самом деле для меня весна – это когда утром уже поют птицы. Все.

Гендиректор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко:

– У нас в Омске хоть и холоднее, но очень солнечно. Для меня вообще, как только появляется солнце, а это у нас чаще всего происходит в феврале, уже создаётся ощущение – весна пришла!

Какой-то особой подготовки к приходу весны за собой не припомню. Просто весна – это уже само по себе хорошее настроение. К тому же у меня у дочери день рождения в апреле. Так что для меня весна – чудесное время года.

И. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова:

– Конечно, если на улице становится теплее, светит солнышко и появляются первые проталины, значит, весна пришла. Но лично для меня наступление весны ассоциируется с 8 Марта. Я очень люблю этот праздник. Причём не потому, что в этот день чествуют женщин, а потому что ощущаешь: вот она – весна! И пусть на улице ещё мороз и снег, но природа уже оживает, и чувствуется весеннее настроение. А ещё птицы начинают петь иначе. Вот мы с ребенком положили в садике в кормушку еды, а он мне и говорит: «Смотри, мама, птички прилетели! Весна пришла!»

И, разумеется, я готовлюсь к приходу весны. Только не в последний момент, а стараюсь заниматься спортом в течение года. Но именно в преддверии весны начинаешь задумываться: какой-то новый гардероб нужно все-таки. Надо снять пальто и выйти в чем-то красивом. А ещё думаю об отдыхе: все надо планировать заранее.



Гендиректор компании ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин:



– Весна хороша её ожиданием. Смягчаются утренние морозы, постепенно начинает сходить снег – это и есть переход к весенней погоде. Я думаю так. И как бы нам ни хотелось, но она не приходит конкретно 8 марта. Вообще пробуждение природы никогда не начинается по календарю. Для меня весна всегда начинается с капели.

Председатель регионального штаба областного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина:



– Наверно, как и у всех, весеннее настроение появляется, когда на улице проклёвывается первая зелень. У нас это обычно, правда, не в марте. А вот в мае уже цветет шиповник. И этот запах меня всегда безумно погружает в весну. Всю жизнь так было. В марте как раз появляются первые задачи по подготовке к 9 Мая. И когда начинается эта движуха, уже понимаешь, что да, весна совсем близко, и нам предстоит большая, серьёзная работа.



А если оторваться от календарного плана мероприятий, то, когда приходит весна, мы начинаем больше ездить к родителям, бабушкам и дедушкам. Если кто-то живет на даче – ездить на дачу. Кроме того, с приходом весны сходит лед на озере, а значит, можно будет ездить на острова, на Залита. Это тоже обязательно!

Артистка Донецкого музыкально-драматического театра, заслуженная артистка ДНР Мария Марченко:



– Мои первые ощущения весны появляются в преддверии праздника 8 Марта. Ты уже начинаешь обращать внимание на то, что мужчины становятся приятно суетливыми, на улицах появляются в продаже весенние цветы... Ты вдыхаешь этот весенний запах, а ветер уже буквально ласкает лицо… Солнышко светит ярче, воздух становится невесомым и наполняется ароматами тюльпанов и котиков…



А ещё весной мне хочется побыстрее вымыть окна. Почему-то мне кажется, что весна сразу и войдет в дом! Тогда солнце с лёгкостью пробирается в квартиру, и она наполняется этим весенним настроением, весенними запахами, какой-то весенней жизнью.

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева:



– Все-таки приближение весны чувствуется в воздухе. Снег тает, воздух совсем уже другой, и птички поют, и ощущение внутреннего подъема... Весна – это все-таки пробуждение, и мы, наверно, тоже ото сна пробуждаемся. Это время готовиться к большому празднику – Пасхе, который мы отмечаем всей семьей. Практически все, кто общается со мной, знают, что я уже достаточно длительное время в принципе не употребляю мясо в пищу. Поэтому у меня пост длительный.



Ну и, естественно, весна для женщины – это все-таки возможность показать себя красивую. Снять с себя шубы, пуховики, шапки. Красивая прическа, красивое платье – и ты такой весь красивый. Весна! На улице весна – и в душе весна.

Исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская:



– Для меня весна наступает два раза – 1 марта, по календарю, и когда я уже реально чувствую её присутствие. Когда голый и немножко пыльный асфальт, солнце светит ярко и становится теплее.



Естественно, весна вдохновляет на новые наряды и на очередную диету. Ведь нужно успеть подготовиться к лету и долгожданному отпуску. Так что спасибо весне, что создаёт бодрое и женственное настроение.