Креветки из Гренландии не пропустили через границу в Псковской области

16:52, 09 марта 2023, ПАИ

Ввоз 18,6 тонны креветок, окуня и замороженного чёрного палтуса из Гренландии запрещен на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что государственная ветслужба Дании не направила предварительное уведомление в виде сканированной копии сертификата на продукцию, следующую в адрес получателя Евразийского экономического союза.

Ввоз более 18 тонн креветок и рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.