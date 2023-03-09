Креветки из Гренландии не пропустили через границу в Псковской области
Ввоз 18,6 тонны креветок, окуня и замороженного чёрного палтуса из Гренландии запрещен на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Выяснилось, что государственная ветслужба Дании не направила предварительное уведомление в виде сканированной копии сертификата на продукцию, следующую в адрес получателя Евразийского экономического союза.
Ввоз более 18 тонн креветок и рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.
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