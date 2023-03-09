Более 150 тысяч рублей в год от аренды двух участков получит бюджет Пскова

17:54, 09 марта 2023, ПАИ

Аукцион на право заключения договоров аренды двух земельных участков в Пскове состоялся сегодня, 9 марта, сообщил комитет по управлению государственным имуществом.

Первым лотом было продано право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:27:0130202:497, который расположен на улице Красногорской, с видом разрешенного использования «Деловое управление».

По второму лоту торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия после объявления начальной цены предмета аукциона предложения о более высокой цене. Право заключить договор аренды земельного участка с КН 60:27:0060302:734, расположенного в микрорайоне № 15, для строительства магазина предоставят единственному участнику.



По итогам торгов городской бюджет пополнится суммой более чем в 150 тысяч рублей в год.