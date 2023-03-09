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Политика

Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь за госизмену

Президент Беларусии подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности.

Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершённую должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершённую должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин. Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причинённого такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности.

Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооружённых сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и за нарушение требований к защите государственных секретов.

С трёх до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, в шпионаже и агентурной деятельности, что необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.

Одновременно предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.

Также в Уголовно-процессуальный кодекс вносятся отдельные корректировки, обусловленные практикой его применения.

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