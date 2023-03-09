Фотоконкурс «Люди и храмы» объявлен в Псковской области

20:39, 09 марта 2023, ПАИ

Служба управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО рада объявить о начале приёма заявок для участия в ежегодном фотоконкурсе «Люди и храмы».

Уже третий год подряд служба приглашает гостей и жителей Пскова и области принять участие в конкурсе фоторабот, посвящённых псковским храмам в составе Списка объектов Всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы».

Количество работ для участия в конкурсе не ограничено! Лучшие работы станут участниками ежегодной выставки и будут представлены для показа на самых интересных площадках города! Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте службы.