Валерия ассоциирует слово «Родина» с Псковской областью

20:51, 09 марта 2023, ПАИ

Певица Валерия дала ответ на вопрос корреспондента о том, что такое Родина, сообщает ресурс teleprogramma.pro.

«Это то место, куда ты стремишься сердцем и душой, где бы ты ни находился. Это любовь до слёз», — говорит знаменитость. — Знаете, когда я прочувствовала, что такое Родина? Когда однажды попала в село Михайловское в пушкинских местах. Я думаю: «Господи, у нас не всегда работает патриотическое воспитание». Но вот тут можно показать, что мы сопричастны к этому, что это наше достояние».

Певица отметила, что великие люди, живущие на нашей земле, живут и в нас.

«И вот это меня по-настоящему будоражит. И когда говорят «Родина», я вспоминаю что-то вот такое. Это любовь, несмотря ни на что», — подытожила народная артистка России.

Напомним, что Валерия с мужем побывали недавно в Псковской области.