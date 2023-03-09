Россия запретила въезд 144 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии

21:33, 09 марта 2023, ПАИ

РФ запретила въезд 144 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Принято решение о включении в российский стоп-лист наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в заявлении ведомства.

Оно отметило, что этот шаг сделан в качестве ответной реакции на «активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений».

«Внесённые в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развёрнутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии эскалации украинского конфликта и накачивания киевского режима вооружениями», — добавило министерство.



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