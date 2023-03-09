В Новоржеве отловят бездомных собак 14 марта

23:13, 09 марта 2023, ПАИ

14 марта на территории города Новоржева будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных собак. Об этом сообщает администрация Новоржевского района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Соответствующий договор заключён между администрацией Новоржевского района и АНЗО «Хочу жить».

Безнадзорным признаётся свободно гуляющее животное без сопровождения собственника этого животного (или иного лица, ответственного за его содержание). Администрация района убедительно просит владельцев домашних животных соблюдать требования выгула собак и не выпускать домашних животных из дома без сопровождения.