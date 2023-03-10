Турция ограничила транзит санкционных товаров в Россию

08:41, 10 марта 2023, ПАИ

Турция первой из крупных «дружественных» торговых партнеров РФ закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию, сообщает «Коммерсант».

Официальных разъяснений от властей страны не поступало, но турецкие участники рынка объясняют ситуацию давлением со стороны ЕС. Логисты давно ожидали закрытия транзитной схемы, при этом полностью ввоз санкционных товаров закрыт не будет — он лишь подорожает, поскольку теперь груз придется растаможивать с уплатой всех налогов и сборов, оформлять как турецкий и перевозить в Россию.

Турция закрыла для России схему транзита товаров санкционных категорий. «Турецкие таможенные органы в ночь с 6 на 7 марта начали отклонять транзитные декларации на грузы, которые входят в санкционный список ЕС и транспортируются на территорию России и Республики Беларусь, ссылаясь при этом на распоряжение правительства, — рассказывает руководитель отдела продаж компании Novelco Юрий Давар. — Но, по нашим данным, распоряжения официальных органов анонсировано не было».

«Я бы хотел четко определить суть вопроса: для товаров с несанкционными кодами ТНВЭД транзит через Турцию возможен, их экспорт из Турции на Россию — тоже возможен, — подчеркивает соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных. — Но отправка транзитных грузов с санкционными кодами ТНВЭД невозможна».

По неофициальной информации, говорит он, операции по санкционным грузам на Россию блокированы в Центральном таможенном управлении Турции в Анкаре.