Пропавшего в декабре великолучанина разыскивает полиция

11:09, 10 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках разыскивают Алексея Семёнова 1974 года рождения. Мужчина пропал 6 декабря 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные, короткие, есть залысины. Мужчина был одет в чёрную куртку, сверху жилет темно-зелёного цвета, черные спортивные штаны и утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Семёнова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911 369 61 44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.