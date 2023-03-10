В Великих Луках закрасили вандальные надписи в подземных переходах
Вандальные надписи на стенах подземных пешеходных переходов Великих Лук закрасили сотрудники городского управления ЖКХ. Об этом сообщает портал Luki-News.
Ранее сообщалось, что в Великих Луках неизвестные разрисовали стены в подземных переходах.
Напомним, что строительство подземных пешеходных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова было завершено в этом году. На их устройство было направлено 20 млн рублей.
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