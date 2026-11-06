Псковские полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове

20:46, 06 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время ликвидации возгорания в частном жилом доме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером в дежурную часть УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в Прибрежном переулке. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы полиции с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами.

По прибытии полицейские оперативно оцепили территорию. Основной задачей сотрудников было не допустить прохода посторонних лиц, в частности несовершеннолетних, к месту возгорания, что позволило обеспечить безопасность собравшихся рядом граждан и не создавать помех для работы экстренных служб.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области вывели из опасной зоны мужчину, женщину и их собаку.

Спасённые были переданы прибывшим медицинским работникам для осмотра.