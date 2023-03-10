Bershka вернётся в Россию под новым названием

13:31, 10 марта 2023, ПАИ

Бренд одежды Bershka вернётся в Россию в апреле, но уже под новым названием — Ecru. Как пишет Mash, также готовится возвращение Pull & Bear (он станет DUB) и Zara (её переименуют в Maag). Открытие магазинов перенесли из-за землетрясений в Турции.

По данным Telegram-канала, производить одежду с новыми бирками будут на турецких и китайских заводах. Сейчас компании активно набирают 4500 человек персонала, которые будут работать в 240 магазинах по всей стране. Сотрудники говорят, что цены повышать не будут.

Напомним, бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) заявили о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. Решение испанской компании связано с украинским конфликтом. Позже СМИ сообщали, что магазины сети Zara могут открыться в РФ под новым названием Maag в начале февраля 2023 года, но этого не случилось.

До начала СВО магазин Bershka работал и в Пскове, в ТЦ «Акваполис».