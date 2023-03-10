В ближайшие годы нас ждут интересные выборы - Андрей Маковский

14:55, 10 марта 2023, ПАИ

Нас ждут интересные выборы в 2023 и 2024 годах, сказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. По его словам, американские и украинские агрессоры могут предпринять попытки вмешаться в процесс.

«Многие журналисты активно обсуждают разных кандидатов от разных партий. С учетом того, что сейчас идет информационная война, логично предположить, что американские и украинские агрессоры попытаются вмешаться в выборы», - сказал он.

Андрей Маковский также назвал возможные рычаги влияния: «Это силовое обострение, в том числе накачка украинских националистов оружием, совершение терактов на территории России. Попытки раскачать общественное сознание фейками».

«Среди политических технологий будут использоваться, скорее всего, создание политических героев из блогеров или тех товарищей, кому написана американцами роль борца за американские интересы в России», - считает политик.

Депутат также предположил, что, скорее всего, будет попытка переписать историю не только 90-х годов прошлого века, но и итоги Второй мировой войны. «Американские технологии попытаются сделать новых героев в России, таких как Власов, Солженицын, Ходорковский», - сказал он.

Андрей Маковский подчеркнул, что перед российским обществом будет стоять сложный информационный вызов. «Уверен, мы справимся, потому что главное в российской ментальности - справедливость и правда», - заключил он.