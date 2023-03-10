Студенты побывали на экскурсии в Псковской гордуме

15:34, 10 марта 2023, ПАИ

Встреча председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко со студентами факультета «Право и организация социального обеспечения» Псковского кооперативного техникума состоялась 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Думы.

Во встрече также приняли участие депутаты и сотрудники аппарата городской Думы. Целью мероприятия стало знакомство с деятельностью ПГД в рамках учебного занятия.

Сотрудники аппарата рассказали гостям о подготовке и работе комитетов ПГД и проведении думских сессий, а также о взаимодействии с депутатским корпусом и работе отдела по взаимодействию со СМИ. Встреча завершилась экскурсией по зданию Думы и неформальным общением в кабинете председателя ПГД.

«Работа с молодежью важна не только для нашего депутатского корпуса, но и для всего нашего общества в целом. Потому что если мы не будем заниматься молодежью, то упустим ее, как это было в девяностых годах и плоды чего мы пожинаем по сей день. Поэтому проведение сегодняшнего мероприятия считаю абсолютно правильным. Тем более что эти ребята - наша подрастающая смена, в том числе и в сфере политики», - подчеркнул заместитель председателя городской Думы Михаил Иванов.

По мнению его коллеги, заместителя председателя ПГД Ольги Федоровой, неверно считать, что деятельностью городской Думы интересуются только пенсионеры и граждане среднего возраста. «Тем более этим ребятам, как будущим юристам, важно понимать правовую часть жизни, в том числе в чем заключается деятельность городской Думы, которая включает в себя работу с людьми и правовыми документами, повышение юридической грамотности граждан, соблюдение их прав. Они должны понимать, как это все сделать, чтобы потом, придя работать в ПГД и другие структуры, не только хотеть, но и уметь оказывать правовую поддержку и помощь жителям Пскова», - отметила она.