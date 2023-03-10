Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты побывали на экскурсии в Псковской гордуме

Встреча председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко со студентами факультета «Право и организация социального обеспечения» Псковского кооперативного техникума состоялась 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Думы.

Во встрече также приняли участие депутаты и сотрудники аппарата городской Думы. Целью мероприятия стало знакомство с деятельностью ПГД в рамках учебного занятия.

Сотрудники аппарата рассказали гостям о подготовке и работе комитетов ПГД и проведении думских сессий, а также о взаимодействии с депутатским корпусом и работе отдела по взаимодействию со СМИ. Встреча завершилась экскурсией по зданию Думы и неформальным общением в кабинете председателя ПГД.

«Работа с молодежью важна не только для нашего депутатского корпуса, но и для всего нашего общества в целом. Потому что если мы не будем заниматься молодежью, то упустим ее, как это было в девяностых годах и плоды чего мы пожинаем по сей день. Поэтому проведение сегодняшнего мероприятия считаю абсолютно правильным. Тем более что эти ребята - наша подрастающая смена, в том числе и в сфере политики», - подчеркнул заместитель председателя городской Думы Михаил Иванов.

По мнению его коллеги, заместителя председателя ПГД Ольги Федоровой, неверно считать, что деятельностью городской Думы интересуются только пенсионеры и граждане среднего возраста. «Тем более этим ребятам, как будущим юристам, важно понимать правовую часть жизни, в том числе в чем заключается деятельность городской Думы, которая включает в себя работу с людьми и правовыми документами, повышение юридической грамотности граждан, соблюдение их прав. Они должны понимать, как это все сделать, чтобы потом, придя работать в ПГД и другие структуры, не только хотеть, но и уметь оказывать правовую поддержку и помощь жителям Пскова», - отметила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

Кабмин одобрил программу модернизации тепловых сетей в Острове-3
10 марта 2023

Ледяной дождь ожидается в Псковской области 11 марта

10 марта 2023

Мы всегда в долгу перед медиками - Александр Голышев

10 марта 2023

Шесть псковских проектов получат гранты Фонда культурных инициатив
10 марта 2023

Порядка 40 тысяч рублей взыскали с организации в пользу «Экопрома»
10 марта 2023

Поддержать псковичей в конкурсе «Лучший зимний двор России» можно до 15 марта

10 марта 2023

Проекционные переходы могут появиться в Великих Луках

10 марта 2023

Фестиваль «Цвет белой стены» соберет в Пскове фотографов из разных стран

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...