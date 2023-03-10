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Происшествия

Пскович оплатил свои покупки найденной в магазине картой

Житель Пскова предстанет перед судом за оплату своих покупок чужой банковской картой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.  

В ходе проверки установлено, что 29 февраля, пскович, находясь в гипермаркете на улице Труда, 37а, возле кассы самообслуживания обнаружил на полу и подобрал утерянную банковскую карту, имеющую встроенную систему бесконтактного способа оплаты.

Тут же, в магазине, он приложил чужую банковскую карту к платежному терминалу и оплатил свой товар на сумму 261 рубль 35 копеек. Затем он направился в другой магазин и сделал покупку на сумму 945 рублей.   

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

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