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Общество

Планёрка по строительству ЦКР в Лядах прошла при участии Александра Котова

Состояние фундамента будущего Центра культурного развития в Лядах (Плюсский район) дважды в неделю будет фиксировать геодезическая служба. Совместное решение заказчика строительства, подрядчика и представителей надзора было принято на очередной планёрке с участием председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

О заключении геологов по итогам освидетельствования котлована участникам совещания сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова. Специалисты подтвердили предположение о промерзании грунта под фундаментом и предупредили о возможном изменении его характеристик после оттаивания. «Необходимо понимание, что мы делаем дальше», - обратилась к представителям технического и авторского надзора глава муниципалитета.

Руководитель компании «СпектрСтройПроект» Николай Мельков, осуществляющий авторский надзор, обозначил два возможных варианта: естественное оттаивание уже смонтированной конструкции, которое произойдёт ко второй половине весны, или локальное отогревание отдельных элементов с постоянным сопровождением геодезической службы. При обнаружении усадки фундамент может быть оперативно укреплён. Такой мониторинг за счёт средств подрядчика позволит продолжать работы по графику, однако замеры придётся проводить дважды в неделю и фиксировать в отдельном журнале. Представители Управления капитального строительства подтвердили возможность такого алгоритма при условии фиксации его в проекте.

Участники совещания обозначили решения по всем пунктам, занесённым ранее в протокол. Обнаруженные разночтения в проекте согласованы с авторами. Подрядчик в свою очередь подтвердил готовность заменить формат системы видеонаблюдения на требуемый Минсельхозом.

«Наша общая задача – уложиться в сроки, для этого на таких совместных встречах мы вместе ищем оптимальные решения. Но на будущее хочу предупредить. Мы договариваемся и ставим реальные сроки по каждому виду работ, фиксируем их в протоколе. Если у кого-то не получается своими силами выполнить наши договорённости, не молчите. Это касается всех участников. Будем подключать всех, кого необходимо. Я сам готов оказывать возможную помощь», - подчеркнул Александр Котов.

Следующая планёрка пройдёт 21 марта – вновь в очном режиме, но уже на объекте в Лядах.

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