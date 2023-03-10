Несколько улиц Великих Лук ждёт дорожный ремонт

17:34, 10 марта 2023, ПАИ

Капитальный ремонт дорожного полотна некоторых участков проспекта Ленина, улиц Новоселенинской и Дьяконова, тротуаров и дворов в разных частях города планируют провести в Великих Луках в 2023 году. Об этом сообщил начальник УЖКХ Андрей Евдокимов в интервью Luki-News.

«Так как мост через реку Лазавицу на проспекте Гагарина признан аварийным, необходимо будет произвести его ремонт, в связи с чем он будет перекрыт, но только после того, как отремонтируем дороги», - продолжил Андрей Евдокимов.

Он также отметил, что к сезону таяния снега службы готовятся в ежедневном режиме. Андрей Евдокимов объяснил, что летнее подтопление на пересечении проспектов Октябрьского и Ленина было связано не с засором ливневок, а с большим количеством выпавших осадков. «Эта зима была достаточно сложной, но мы с ней справились. Не так, как хотели, но справились», - сказал он.

Также начальник управления уточнил, что на 2023 год согласована покупка порядка восьми единиц техники.

Кроме того, он отметил, что резиновое покрытие в подземных переходах останется и на летний период. Демонтировать его не планируют.