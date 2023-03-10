В Пскове пройдёт второй форум работающей молодёжи

20:41, 10 марта 2023, ПАИ

Второй региональный форум работающей молодёжи Псковской области пройдёт с 24 по 26 марта. Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Форум станет коммуникативной площадкой для молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов.

Для участия необходимо подать заявку.

Организаторами форума являются Псковский областной совет профсоюзов, управление общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области и комитет по труду и занятости Псковской области совместно с ПсковГУ.