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Общество

В Пскове пройдёт второй форум работающей молодёжи

Второй региональный форум работающей молодёжи Псковской области пройдёт с 24 по 26 марта. Об этом сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Форум станет коммуникативной площадкой для молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов.

Для участия необходимо подать заявку.

Организаторами форума являются Псковский областной совет профсоюзов, управление общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области и комитет по труду и занятости Псковской области совместно с ПсковГУ.

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