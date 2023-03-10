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Общество

Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации

Минобороны России не проводит в данный момент и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, сообщается на брифинге Национального центра управления обороной РФ.

«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — говорится на брифинге, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в центр за неделю поступило 54 звонка. В МО РФ их связывают с тем, что киевский режим и его западные кураторы пытаются оказать психологическое давление на российское общество путём распространения недостоверной информации. Под воздействием дезинформации, публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали в российском военном ведомстве.

«Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию», — отмечается на брифинге.

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