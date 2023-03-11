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Украинские историки оспорили происхождение княгини Ольги

Происхождение княгини Ольги оспорили украинские историки. Они выдвигают версию о болгарском происхождении правительницы. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

«Согласно украинским историкам, приоритетной версией вдруг становится болгарское происхождение княгини. Такую точку зрения исследователи выдвинули в конце XIX века. Тогда нашли, что характерно, поздний список «Повести временных лет» с новой, не вполне однозначной допиской», — рассказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что никаких сомнений в том, что княгиня — русская девушка, быть не может.

«Этот пример очень характерен. Казалось бы, мелочь. Но вымарать русских здесь, убрать русских ещё где-нибудь, подвергнуть сомнению наши достижения, заявить права на известных деятелей — всё это в совокупности приводит к тому, что русские по учебнику становятся просто досадной помехой на пути великого украинского государства. Давно объявлены украинцами Чайковский, Репин, Куинджи, Малевич, Чехов, Ильф и Петров, Сикорский, Циолковский — словом, все, кто когда-либо творил на территории Украины или имел в предках хотя бы одного человека с украинской фамилией», — сказал глава региона.

 

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