Не в Канары, а на нары

12:16, 13 марта 2023, ПАИ

Географическая карта мира – отличное подспорье, если вы выбираете, куда отправиться в очередной отпуск. Но вот электронная карта, найденная в общественном месте, проложит дорогу не на заветные Канары, а на нары. Но только в том случае, если вы потратите с неё даже самую копеечную сумму.

В банкомат в противогазе

Как отметили в региональном следственном управлении, количество дел, возбуждённых за кражи средств с банковских карт, стремительно растёт. Только за последние два года в Псковской области набралось с десяток таких, ранее не встречавшихся, случаев. И, как показала практика, чаще всего уголовные дела возбуждали в отношении лиц, утверждавших, что банально нашли карту около остановки, в парке или даже в банкомате и не удержались - воспользовались ею.

Так, два псковича, подобрав карту возле остановки, решили расплатиться ею в магазине за алкоголь, сигареты и продукты путём неоднократной безналичной оплаты. Подобным образом поступили и юноши из Великих Лук, за четверть часа потратившие все средства с найденной карты на покупку алкогольных и энергетических напитков. А вот два 14-летних подростка, которым под руки подвернулась визитница с банковской картой, спустили почти 10 тысяч рублей на сигареты и... фейерверки. И таких примеров множество.

Но есть случаи, которые удивляют особой дерзостью. Так, два псковича похитили из гаража сумку с мобильным телефоном, банковской картой и деньгами. Используя обнаруженный в сумке пин-код, подростки совершили кражу 24 тысяч рублей, сняв деньги в банкомате в одном из торговых центров. Чтобы вора невозможно было узнать, он надел противогаз.

Ещё более ушлой оказалась 17-летняя жительница областного центра, похитившая мобильный телефон своего знакомого и совершившая кражу денег с его банковского счёта путём ввода СМС-команд. Кроме того, она подходила к прохожим и просила у них телефоны для совершения «важного звонка». Делая вид, что разговаривает, быстро, путем ввода коротких смс-команд, переводила деньги с банковских счетов незнакомцев на сумму от 1 до 4 тысяч рублей.

«Отличился смекалкой» и 17-летний житель Островского района, который совершил хищение средств с купленного с рук телефона. Так юноша, подобрав пароль к мобильному приложению банка прежнего пользователя телефона, перевёл почти сто тысяч рублей на другой счёт. И таких «умельцев» не счесть!

Почувствуйте разницу!

Специалисты управления считают не лишним напомнить: если вы нашли чужую банковскую карту, не вздумайте расплачиваться ею. Ведь так вы автоматически становитесь фигурантом уголовного дела.

- Оплата товаров чужой картой считается кражей, совершённой с банковского счёта, - поясняет руководитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов. - Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает крупный штраф до полумиллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 6 лет.

Как пояснил специалист, в зависимости от величины ущерба кражи имущества могут повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Но в случае с банковской картой сумма похищенных денежных средств значения не имеет – ответственность будет уголовная. Ведь оплата товаров чужой картой считается кражей, совершённой с банковского счёта. Именно этот введенный пять лет назад квалифицирующий признак переводит содеянное в категорию тяжких преступлений. А человек, совершивший тяжкое преступление, не может быть освобождён от уголовной ответственности даже после примирения с потерпевшим и возмещения ущерба.

Уголовная ответственность за эти действия наступает независимо от того, была ли банковская карта найдена или похищена виновным лицом, а также в случае, если потерпевший под воздействием обмана сам передал злоумышленнику свою карту или сообщил пин-код. Оплата покупок с использованием чужой банковской карты или снятие с её помощью денежных средств со счёта через банкомат влечёт уголовную ответственность по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Медвежья услуга

В свою очередь специалисты рекомендуют не оставлять на тротуаре найденную карту. Так вы обезопасите деньги владельца кредитки от злоумышленников. Конечно, можно попробовать поискать этого человека в социальных сетях. Все-таки перевыпуск «пластика» требует времени, а у некоторых банков - еще и денег. Но здесь следует понимать, что, вернув карточку владельцу, вы можете оказать медвежью услугу и ему, и себе. Дело в том, что, несмотря на ваши добрые намерения и отсутствие желания разжиться чужими финансами, карточка другого человека считается скомпрометированной после того, как побывала в ваших руках. Если через какое-то время после ее возврата владельцу до его счета доберутся аферисты (например, совершат покупку на кругленькую сумму в интернет-магазине), а банк узнает, что карточка когда-то была у вас, похищенные мошенниками деньги ее владельцу он не вернет. Более того, в краже могут заподозрить вас - не вы ли переписали данные кредитки и воспользовались ею?

Чтобы избежать этих неприятностей, лучше позвонить в банк, выпустивший найденную карточку (номер бесплатной горячей линии должен быть на внутренней стороне «пластика») и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение карту заблокирует и свяжется с ее владельцем. Кроме того, при обнаружении карточки можно отнести находку в банк или ближайшее отделение полиции.

Фото пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Анна Чаплыгина

Анна Чаплыгина