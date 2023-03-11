Проект строительства магистральных теплосетей в Острове-3 представили в Правительстве РФ

14:06, 11 марта 2023, ПАИ

Проект строительства 22 километров магистральных и внутриканальных теплосетей в Острове-3 представили в Правительстве РФ. Об этом в обращении «Еженедельное» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В рамках совещания регионы представили свои предложения для включения в программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы. Наш проект — строительство почти 22 км магистральных и внутриквартальных теплосетей в Острове-3», — рассказал Михаил Ведерников.

Реализация проекта позволит снизить аварийность коммунальной инфраструктуры на 12 % и улучшить качество услуг для более чем 2 тысяч жителей. Финансирование программы составляет 812 млн рублей, львиную долю средств — 600 млн — вложит Фонд развития территорий.