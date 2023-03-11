17 млн рублей выделят на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в 2023 году

14:26, 11 марта 2023, ПАИ

17 млн рублей выделят на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в 2023 году. Об этом сообщил в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» выиграл грант на организацию и проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в 2023 году. 17 млн рублей регион получит по линии Фонда культурных инициатив.

«Поздравляю коллег и приглашаю всех принять участие в фестивале в начале июня. Будет много интересного: спектакли, концерты, творческая лаборатория, пленэр для студентов-художников и музей под открытым небом», — сказал глава региона.