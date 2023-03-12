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Общество

Прокоп-дорогорушитель наступил по народному календарю

12 марта вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в VIII веке, сообщает calend.ru.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надёжна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

При хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака — беды не будет, но и большого успеха — тоже.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если её почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

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