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Спорт

Этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Стругах Красных

Фото здесь и далее: газета «Струги»

VI этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел на базе детско-юношеской спортивной школы (ДСЮШ) в Стругах Красных 11 марта, пишет газета «Струги».

На соревнования прибили спортсмены из Струг Красных, Пскова, Невеля, Себежа, Острова, Великих Лук, Печор, Порхова - всего 105 лыжников.

Перед гонкой всех собравшихся поприветствовали заместитель главы администрации района Ольга Васильева, директор ДЮСШ Елена Панько и председатель Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова.

После соревнований в спортивном зале Струго-Красненской средней школы прошло награждение победителей.

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