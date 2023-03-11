Этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Стругах Красных

21:28, 11 марта 2023, ПАИ

VI этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел на базе детско-юношеской спортивной школы (ДСЮШ) в Стругах Красных 11 марта, пишет газета «Струги».

На соревнования прибили спортсмены из Струг Красных, Пскова, Невеля, Себежа, Острова, Великих Лук, Печор, Порхова - всего 105 лыжников.

Перед гонкой всех собравшихся поприветствовали заместитель главы администрации района Ольга Васильева, директор ДЮСШ Елена Панько и председатель Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова.

После соревнований в спортивном зале Струго-Красненской средней школы прошло награждение победителей.