Неустойчивая погода сохранится в европейской части России до конца марта

22:37, 11 марта 2023, ПАИ

С начала календарной весны в центральных областях Европейской России установился неустойчивый и часто меняющийся тип погоды, обусловленный частыми вторжениями циклонических вихрей. Вероятнее всего, подобный процесс сохранится в атмосфере над средней полосой до конца марта. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Очередной циклон уже начал влиять на погоду, вызывая снегопады, метели и порывистый ветер, а ночью регион окажется в его тёплом секторе. Пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди, и продолжится активное потепление. Днём 12 марта тёплая волна выйдет на максимум, и на фоне дождей температура достигнет от +2 до +7 градусов, однако уже ближе к вечеру холодный атмосферный фронт начнёт понижать температуру, переводя осадки в твёрдую фазу и формируя гололедицу.

13 марта осадки прекратятся и дневная температура будет в зоне слабоотрицательных значений – от 0 до -5 градусов.

Уже 14 марта Русскую равнину ждёт новая волна тепла, связанная с очередным североатлантическим циклоном. Вновь будет ветрено, ожидаются осадки переходящие в дожди, и от 0 до +5 градусов.

В метеоцентре отмечают, что это ещё не начало весны, так как в следующие выходные вновь ожидаются морозы и гололедица. Довольно зимним будет, по предварительному прогнозу, и начало третьей декады марта.