«Выдра или норка»: кто украл рыбу у псковских рыбаков

23:22, 11 марта 2023, ПАИ

Псковские рыбаки опубликовали видео, где млекопитающее из семейства куньих крадёт рыбу. Видео разместили в группе «Псковский Рыболовный Форум» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня под Семский приходил инспектор, конфисковал лишнюю рыбу», — подписал автор поста Алексей Захаров.

В комментариях под видео подписчики группы начали спорить, кто же всё-таки своровал рыбу — выдра или норка.

«Норка вроде как помельче или какая разница?» — написал подписчик группы.

«Скорее, норка, они более борзые. У меня летом пакет с рыбой чуть ли не из-под головы хотела вытянуть, когда ночью спал», — поделился историей другой участник сообщества.