Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

60-летняя псковичка украла продукты из магазина

60-летняя псковичка украла продукты из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в упралении Росгвардии по Псковской области.

11 марта находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2023

Пропавших рыбаков из Ленинградской области нашли гдовские спасатели
11 марта 2023

Рейсовый автобус и Lada столкнулись в центре Пскова

11 марта 2023

Три человека госпитализированы в результате лобового столкновения в Гдовском районе
10 марта 2023

Псковичку обвиняют в убийстве семилетней давности
10 марта 2023

Два подростка пропали в Пскове
10 марта 2023

Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область
10 марта 2023

Почти все дома в Писковичах отключены от отопления
09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...