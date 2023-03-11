60-летняя псковичка украла продукты из магазина

17:38, 12 марта 2023, ПАИ

60-летняя псковичка украла продукты из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в упралении Росгвардии по Псковской области.

11 марта находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.