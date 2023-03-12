Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 13 марта

13:30, 12 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 13 марта, в 11:30.

С руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой ведущие поговорят о мерах поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и о том, как и куда сегодня в регионе родственники бойцов могут обратиться за консультациями по вопросам юридической, психологической и иной помощи.

Ещё одной темой программы станет работа службы скорой медицинской помощи в Псковской области. На какие вызовы чаще всего сегодня приходится выезжать бригадам скорой, сколько времени должна ехать к пациенту неотложка, когда нужно вызывать скорую, можно ли самостоятельно доставить человека в больницу — на эти и другие вопросы ответит главный врач Станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».