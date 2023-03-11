Псковский и Могилёвский колледжи искусств заключили договор о сотрудничестве

16:01, 12 марта 2023, ПАИ

Заключен договор о международном сотрудничестве между Псковским и Могилёвским колледжами искусств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Договор подписали заместитель директора по развитию Псковского областного колледжа искусств Игорь Герасимов и директор Могилёвского колледжа искусств Александр Жигун.

Целью сотрудничества двух образовательных учреждений является сохранение культурных традиций, укрепление творческих связей между молодыми музыкантами, художниками, дизайнерами, хореографами, актёрами России и Белоруссии, развитие образовательных, научно- исследовательских и творческих взаимоотношений. Договор предусматривает взаимовыгодное долгосрочное международное сотрудничество между колледжами искусств. Его реализация начнётся с разработки годовой программы совместных мероприятий.