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Культура

Псковский и Могилёвский колледжи искусств заключили договор о сотрудничестве

Заключен договор о международном сотрудничестве между Псковским и Могилёвским колледжами искусств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Договор подписали заместитель директора по развитию Псковского областного колледжа искусств Игорь Герасимов и директор Могилёвского колледжа искусств Александр Жигун.

Целью сотрудничества двух образовательных учреждений является сохранение культурных традиций, укрепление творческих связей между молодыми музыкантами, художниками, дизайнерами, хореографами, актёрами России и Белоруссии, развитие образовательных, научно- исследовательских и творческих взаимоотношений. Договор предусматривает взаимовыгодное долгосрочное международное сотрудничество между колледжами искусств. Его реализация начнётся с разработки годовой программы совместных мероприятий.

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