114-й выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен для чтения и скачивания

18:03, 10 августа 2026, ПАИ

Новый, 114-й выпуск «Михайловской пушкинианы» появился в Сети. Научно-популярное издание выходит в свет силами Государственного музея-заповедника «Михайловское» с 1996 года.

Сборник, в основу которого легли материалы научно-практических чтений в рамках конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В. А. Агальцовой, можно читать и свободно скачивать, сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике. На сайте учреждения его можно найти в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

В музее отметили, что книга будет интересна не только профильным специалистам, но и самому широкому кругу читателей. Возрастная рекомендация для читателей новой «Михайловской пушкинианы» – 12+.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Владимир Мищук даст бесплатный концерт в «Михайловском».