Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заслуженный артист России Владимир Мищук даст бесплатный концерт в «Михайловском»

Главным музыкальным событием августа в Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» станет концерт Владимира Мищука – выдающегося российского пианиста, лауреата IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженного артиста России, профессора кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, приглашённого профессора Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия); мастер-классы пианиста проходят в крупнейших музыкальных институтах мира. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Владимир Мищук. Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Всемирно известный, концертирующий в России, Европе, Азии и Америке музыкант не впервые выступит в Михайловском. В этот раз маэстро включил в программу своего клавирабенда цикл «Двенадцать песен» Шуберта – Листа, а также вальсы, ноктюрны и полонез Шопена. В Пушкинском заповеднике подчёркивают особое отношение Владимира Мищука к творчеству Шопена, и недаром многие эксперты считают его одним из лучших исполнителей миниатюр и крупных форм великого польского композитора.

Концерт маэстро назначен на субботу, 22 августа. Он состоится в большом зале музейного научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы на бульваре Гейченко, 1. Начало – в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

Вход на концерт бесплатный.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 августа 2026

В Псковской области началась регистрация на конференцию «Партизанский край»
10 августа 2026

Более семи тысяч вакансий открыто на рынке труда в Псковской области
10 августа 2026

Дополнительные линии освещения оборудовали в 12 населённых пунктах Псковского округа
10 августа 2026

Игорь Сопов встретился с представителями УФСИН и Соцфонда в Псковской области
10 августа 2026

Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму
10 августа 2026

Готовность образовательных учреждений к учебному году обсудили в Псковской области
10 августа 2026

О псковской керамике расскажут археологи
10 августа 2026

Псков стал эпицентром мощного звукового драйва

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...