Заслуженный артист России Владимир Мищук даст бесплатный концерт в «Михайловском»

17:46, 10 августа 2026, ПАИ

Главным музыкальным событием августа в Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» станет концерт Владимира Мищука – выдающегося российского пианиста, лауреата IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженного артиста России, профессора кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, приглашённого профессора Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия); мастер-классы пианиста проходят в крупнейших музыкальных институтах мира. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Всемирно известный, концертирующий в России, Европе, Азии и Америке музыкант не впервые выступит в Михайловском. В этот раз маэстро включил в программу своего клавирабенда цикл «Двенадцать песен» Шуберта – Листа, а также вальсы, ноктюрны и полонез Шопена. В Пушкинском заповеднике подчёркивают особое отношение Владимира Мищука к творчеству Шопена, и недаром многие эксперты считают его одним из лучших исполнителей миниатюр и крупных форм великого польского композитора.

Концерт маэстро назначен на субботу, 22 августа. Он состоится в большом зале музейного научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы на бульваре Гейченко, 1. Начало – в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

Вход на концерт бесплатный.