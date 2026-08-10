О псковской керамике расскажут археологи

19:59, 10 августа 2026, ПАИ

В Пскове пройдёт лекция – экскурсия по выставке «Керамика Пскова». Её проведут сотрудники Псковского археологического центра. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Выставка посвящена памяти археологов Сергея Степанова и Анатолия Александрова – учёных, которые внесли существенный вклад в изучение средневекового Пскова и Псковской земли. Особую роль в исследованиях сыграл С. В. Степанов: одними из главных тем его научной работы были псковская керамика и разработка керамической шкалы Пскова.

Псков считается одним из наиболее изученных в археологическом плане древнерусских городов: площадь вскрытых раскопками участков в разных частях города превышает 16 гектаров. В собранной археологической коллекции несколько сотен тысяч фрагментов и целые формы керамической посуды, охватывающие период с VIII века до нашей эры. Работа над керамической шкалой Пскова ведётся с конца XX века.

Посетители выставки смогут увидеть наиболее значительные находки в текущем полевом сезоне – экспонаты из псковских раскопов «Ольгинский‑10» (на улице Пароменской) и «Школьный‑III, IV» (на улице Олега Кошевого).

Лекция‑экскурсия состоится 14 августа в актовом зале в доме № 1/1 на улице Герцена. Предусмотрено три сеанса – в 11:00, 13:00 и 15:00. Участие бесплатное, формируются сборные группы, необходима запись.

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