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Происшествия

В Петербурге арестовали директора фирмы за махинации с уборкой снега

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора фирмы Олега Старожукова по делу о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Cеверной столицы.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Старожукову стражу по 9 мая», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Звёздное» с коммерческой структурой был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, на сумму более 20 миллионов рублей.

Однако в нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, а коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 миллионов рублей. Таким образом, бюджету Петербурга был причинён ущерб на эту сумму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках него и задержан гендиректор фирмы.

Как добавили в пресс-службе судов, Старожуков также является депутатом шестого созыва второго муниципального округа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Гагаринское».
 

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