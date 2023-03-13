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Общество

Товары из IKEA разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту

IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта, следует из приказа Минпромторга.

В список также попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Tommy Hilfiger.

Другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в РФ ориентировочно в середине лета — закупки по ним уже готовятся, пишут «Известия». А техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.

Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка. Вместо конкретных марок в нем начнут указывать правообладателей. Пока это предложение обсуждают.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает такой подход логичным. У того или иного производителя может быть не один, а несколько брендов, официальный ввоз которых в РФ прекратился. Если вместо каждой конкретной марки указывать название вендора, это упростит работу Минпромторга, таможни и самих импортеров — исчезнет путаница с тем, какие товары той или иной компании можно поставлять, а какие нет, считает эксперт.

Идея с введением в перечень правообладателей вполне логична — такое изменение позволит импортерам расширить ассортимент ввозимых в РФ товаров, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Ведь у одной компании под разными брендами может выпускаться, по сути, одна и та же продукция, объясняет он.
 

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